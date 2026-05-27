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La Française Elsa Jacquemot, avant d’af­fronter Aryna Sabalenka : « Je suis sûre d’avoir des chances de gagner »

Par
Thomas S
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Rare satis­fac­tion du tennis féminin fran­çais à l’issue du premier tour de Roland‐Garros, Elsa Jacquemot (23 ans, 67e) s’ap­prête à défier la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Un énorme défi que la Lyonnaise a hâte de relever, comme elle l’a confié en confé­rence de presse. 

« Comment on se prépare à jouer une n° 1 mondiale ? Sur le papier, elle est beau­coup plus forte que moi, elle a de meilleurs résul­tats. C’est une joueuse qui est inspi­rante, qui a un beau parcours. Après, c’est ce que j’ai dit juste avant, cela reste une humaine, cela reste une joueuse et que moi, je joue aussi pour ce sport, pour jouer des joueuses comme ça. C’est ça qui me fait vivre des émotions. Même si sur le papier, je suis moins forte, je crois que j’ai mes chances et j’en suis sûre. Je vais donc me donner les moyens de gagner ce match et je suis contente de jouer contre elle. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 15:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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