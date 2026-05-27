Rare satis­fac­tion du tennis féminin fran­çais à l’issue du premier tour de Roland‐Garros, Elsa Jacquemot (23 ans, 67e) s’ap­prête à défier la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Un énorme défi que la Lyonnaise a hâte de relever, comme elle l’a confié en confé­rence de presse.

« Comment on se prépare à jouer une n° 1 mondiale ? Sur le papier, elle est beau­coup plus forte que moi, elle a de meilleurs résul­tats. C’est une joueuse qui est inspi­rante, qui a un beau parcours. Après, c’est ce que j’ai dit juste avant, cela reste une humaine, cela reste une joueuse et que moi, je joue aussi pour ce sport, pour jouer des joueuses comme ça. C’est ça qui me fait vivre des émotions. Même si sur le papier, je suis moins forte, je crois que j’ai mes chances et j’en suis sûre. Je vais donc me donner les moyens de gagner ce match et je suis contente de jouer contre elle. »