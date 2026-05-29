« Je suis sûre d’avoir des chances de gagner », affirmait Elsa Jacquemot avant d’affronter Aryna Sabalenka au troisième tour de Roland‐Garros.
Finalement battue en deux sets (7−5, 6–2), la Française de 23 ans a dressé un bilan positif de ce match face à la numéro 1 mondiale sur le court Philippe‐Chatrier.
« C’est un apprentissage de jouer la n°1 mondiale. Je ne partais pas perdante car, dans l’échange, j’étais sûre que j’avais mes chances. Je me suis battue du premier au dernier point. Je trouve le score du deuxième set un peu dur car les jeux étaient serrés. Globalement, je n’ai pas été impressionnée et j’ai tout donné. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, physiquement, mentalement, mais je me suis battue. Après, elle a beaucoup d’expérience et elle a tenu le match. Dans les moments importants, j’ai peut‐être été moins présente. Je voulais faire mieux, mais globalement j’ai fait un bon match et je pense être sur le bon chemin », a estimé la 67e joueuse mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 15:04