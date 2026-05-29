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La Française Jacquemot, battue par Aryna Sabalenka : « Globalement, je n’ai pas été impressionnée »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je suis sûre d’avoir des chances de gagner », affir­mait Elsa Jacquemot avant d’af­fronter Aryna Sabalenka au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Finalement battue en deux sets (7−5, 6–2), la Française de 23 ans a dressé un bilan positif de ce match face à la numéro 1 mondiale sur le court Philippe‐Chatrier. 

« C’est un appren­tis­sage de jouer la n°1 mondiale. Je ne partais pas perdante car, dans l’échange, j’étais sûre que j’avais mes chances. Je me suis battue du premier au dernier point. Je trouve le score du deuxième set un peu dur car les jeux étaient serrés. Globalement, je n’ai pas été impres­sionnée et j’ai tout donné. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, physi­que­ment, menta­le­ment, mais je me suis battue. Après, elle a beau­coup d’ex­pé­rience et elle a tenu le match. Dans les moments impor­tants, j’ai peut‐être été moins présente. Je voulais faire mieux, mais globa­le­ment j’ai fait un bon match et je pense être sur le bon chemin », a estimé la 67e joueuse mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.






Publié le vendredi 29 mai 2026 à 15:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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