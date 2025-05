Présent à la Porte d’Auteuil pour assister à l’hom­mage rendu à son neveu, Toni Nadal en a profité pour répondre aux solli­ci­ta­tions des médias.

Questionné sur la pers­pec­tive que le taureau de Manacor refoule les courts prochai­ne­ment, l’oncle du roi de la terre battue estime que son retour est immi­nent. Visiblement, il verrait les choses en grand. Rafa prévoi­rait d’or­ga­niser un match d’ex­hi­bi­tion avec son grand rival et ami Roger Federer.

« J’imagine qu’il aime­rait faire une exhi­bi­tion prochai­ne­ment avec Federer, afin de rendre un peu de tout ce que le tennis lui a apporté et de ce que le tennis a repré­senté pour lui. Ce serait très spécial pour les gens de les revoir tous les trois jouer. Et oui, je pense qu’ils devront faire quelque chose, car je suppose que cela enthou­sias­mera les gens de les voir jouer plus tard. Je pense avoir été suffi­sam­ment proche de lui pour le connaître un peu et savoir qu’il serait ravi de pouvoir jouer avec Federer. Le tennis a occupé une grande partie de sa vie, il a repré­senté une grande partie de sa vie et on ne peut pas l’ef­facer du jour au lende­main. Après ces mois loin des courts, je pense qu’à un moment donné, il aura envie de s’en­traîner à nouveau et de sentir qu’il frappe bien la balle. Je suis convaincu que bientôt, très bientôt, il reviendra jouer », a commenté au micro de Clay, Toni Nadal.