En fin de confé­rence de presse à Roland‐Garros, où il va affronter le Bolivien Hugo Dellien (96e mondial) au premier tour, Gaël Monfils a annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Mikael Tillström. Le Français travaillait à nouveau avec le coach suédois depuis 2023, après une première expé­rience avec lui il y a quelques années.

« J’en profite aussi parce que j’ai eu un petit chan­ge­ment aussi. J’ai arrêté ma colla­bo­ra­tion avec mon coach. J’ai hésité à l’an­noncer sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit que j’al­lais le faire en confé­rence de presse, c’est mieux. C’est un chan­ge­ment qui arrive à un moment plus compliqué on va dire parce qu’a­vant Roland‐Garros, ce n’est jamais facile. Je m’en­traîne plutôt bien. Je me sens plutôt bien avec ça et plutôt relâché. J’espère que ça va le faire pour le premier match. Je suis seul avec mon physio, comme à Indian Wells. Après, je ne suis pas vrai­ment tout seul. Comme à Indian Wells, il y a l’en­traî­neur de ma femme qui me donne un coup de main pour cette semaine. »