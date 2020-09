Changement de plan pour la Fédération française de tennis. Alors que le tournoi de Roland Garros devait initialement accueillir 11 500 personnes par jour (5000 sur le court Philippe-Chatrier, 5000 sur le Suzanne-Lenglen et 1500 sur le Simonne-Mathieu), le gouvernement a décidé de faire marche arrière après l’augmentation de cas positifs au COVID-19, selon les information du journal L’Équipe. Bernard Giudicelli, président de la FFT, et Guy Forget, directeur de Roland-Garros, ont donc été dans l’obligation de réduire de 45 % la capacité initiale du site. Un coup dur pour le Grand Chelem parisien et ses spectateurs.

