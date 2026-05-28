Consultant pour Prime Video durant la quinzaine de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga est forcément revenu sur la défaite choc de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.
Et comme l’a parfaitement rappelé le double demi‐finaliste Porte d’Auteuil, tant qu’un match n’est pas terminé, tout est absolument possible, ce qui fait du tennis un sport à part.
« Il doit être un peu dépité mais la beauté de ce sport est qu’il pourra revenir l’année prochaine et fouler la terre battue. Ce sport est impitoyable, tant qu’on a pas serré la main de son adversaire, le match continue et aujourd’hui il a été face à la dure réalité du tennis qui est que tu peux gagner 6–3, 6–2, 5–1 et perdre le match. Et cela arrive même aux meilleurs et en l’occurence c’est arrivé à Jannik. Mais il y en a plein d’autres qui ont vécu cela. On avait envie qu’il aille un peu loin, c’est la tête d’affiche du tournoi mais je trouve aussi que cela ouvre le tournoi et cela prend tout son sens maintenant. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 21:09