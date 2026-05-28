Accueil Roland Garros

La leçon de Jo‐Wilfried après la défaite surprise de Jannik Sinner : « Ce sport est impi­toyable et Sinner a fait face à la dure réalité du tennis : tu peux gagner 6–3, 6–2, 5–1 et perdre le match. Et cela arrive même aux meilleurs »

Par
Thomas S
-
0

Consultant pour Prime Video durant la quin­zaine de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga est forcé­ment revenu sur la défaite choc de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. 

Et comme l’a parfai­te­ment rappelé le double demi‐finaliste Porte d’Auteuil, tant qu’un match n’est pas terminé, tout est abso­lu­ment possible, ce qui fait du tennis un sport à part. 

« Il doit être un peu dépité mais la beauté de ce sport est qu’il pourra revenir l’année prochaine et fouler la terre battue. Ce sport est impi­toyable, tant qu’on a pas serré la main de son adver­saire, le match continue et aujourd’hui il a été face à la dure réalité du tennis qui est que tu peux gagner 6–3, 6–2, 5–1 et perdre le match. Et cela arrive même aux meilleurs et en l’oc­cu­rence c’est arrivé à Jannik. Mais il y en a plein d’autres qui ont vécu cela. On avait envie qu’il aille un peu loin, c’est la tête d’af­fiche du tournoi mais je trouve aussi que cela ouvre le tournoi et cela prend tout son sens maintenant. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 21:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥