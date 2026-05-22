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La liste des fron­deurs est connue, ils sont vingt, et il y a des grands noms

Par
Laurent Trupiano
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15 minutes puis plus un mot, le média day va être épique d’au­tant que la liste des fron­deurs qui a été offi­cia­lisée, elle est plutôt XXL en terme de stars du circuit.

Connaissant le stress de certains de nos confrères qui doivent rendre des papiers pour leur support, beau­coup de mains vont se lever pour poser des questions.

C’est donc l’employé de l’ATP ou de la WTA qui aura le pouvoir. 

Comme ils en ont déjà beau­coup trop, on peut s’at­tendre au pire…

La liste :
Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina et Mirra Andreeva, Belinda Bencic. Côté messieurs : Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz et Alex De Minaur Andrey Rublev, Casper Ruud, Jakub Mensik. 

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 10:05

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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