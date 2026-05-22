15 minutes puis plus un mot, le média day va être épique d’autant que la liste des frondeurs qui a été officialisée, elle est plutôt XXL en terme de stars du circuit.
Connaissant le stress de certains de nos confrères qui doivent rendre des papiers pour leur support, beaucoup de mains vont se lever pour poser des questions.
C’est donc l’employé de l’ATP ou de la WTA qui aura le pouvoir.
Comme ils en ont déjà beaucoup trop, on peut s’attendre au pire…
La liste :
Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina et Mirra Andreeva, Belinda Bencic. Côté messieurs : Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz et Alex De Minaur Andrey Rublev, Casper Ruud, Jakub Mensik.
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 10:05