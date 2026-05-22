15 minutes puis plus un mot, le média day va être épique d’au­tant que la liste des fron­deurs qui a été offi­cia­lisée, elle est plutôt XXL en terme de stars du circuit.

Connaissant le stress de certains de nos confrères qui doivent rendre des papiers pour leur support, beau­coup de mains vont se lever pour poser des questions.

C’est donc l’employé de l’ATP ou de la WTA qui aura le pouvoir.

Comme ils en ont déjà beau­coup trop, on peut s’at­tendre au pire…

La liste :

Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina et Mirra Andreeva, Belinda Bencic. Côté messieurs : Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz et Alex De Minaur Andrey Rublev, Casper Ruud, Jakub Mensik.