C’était tennis cham­pagne entre Marco Cecchinato et Lorenzo Musetti. En plus de nous avoir offert le point du tournoi, le plus jeune des deux Italiens, véri­table esthète, a régalé le public du court numéro 7 d’un lob incroyable. On vous laisse appré­cier ce coup magique en vidéo.

🎾 🇮🇹 🇮🇹 Le duel des Italiens continue d’as­surer le spec­tacle en 3e manche avec une défense impro­bable de Lorenzo Musetti qui gagne le point face à un Marco Cecchinato médusé #RolandGarros



🔥 Suivez tous les matches : https://t.co/2r5Z1AivZz pic.twitter.com/6iTOx1ivFo — France tv sport (@francetvsport) June 5, 2021