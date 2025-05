L’organisation de Roland‐Garros a mis les petits plats dans les grands en ce dimanche après‐midi pour rendre hommage à son cham­pion, sa légende, son mythe, Rafael Nadal.

Accueilli devant un Philippe‐Chatrier plein à craquer tout vêtu de orange, couleur de sa surface chérie, l’homme aux 14 Coupes des Mousquetaires a eu droit à sa vidéo hommage ainsi qu’à une magni­fique ovation de plusieurs minutes.

Et forcé­ment, l’émo­tion était au rendez‐vous dans son clan et notam­ment du côté des femmes de sa vie. Sa maman, Ana Maria, sa soeur, Maria Isabel, et sa femme, Xisca, toutes les trois en larmes.

COSÌ È TROPPO pic.twitter.com/V2hCq82OPj — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) May 25, 2025

Le fiston, Rafael Junior, était égale­ment bien présent.