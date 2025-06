La vie de joueur de tennis réserve parfois quelques surprises.

Rentrés auprès de leur fille, Skaï, après la défaite d’Elina Svitolina contre Iga Swiatek en quarts de finale de Roland‐Garros, Gaël Monfils et son épouse ont connu une mésa­ven­ture ce jeudi matin, raconté par le Français sur le réseau social Snapchat.

« Ce matin, Elina et la petite partent en vacances. Mais là, Elena a eu un contrôle (anti­do­page) inopiné. Elle a du mal à aller aux toilettes et elle a peur d’être en retard, a d’abord expliqué Monfils avant d’an­noncer la mauvaise nouvelle. Elles viennent de rater l’avion donc on va essayer de trouver une solu­tion… Ce sont les aléas du métier. »

Pour rappel, les joueurs et joueuses doivent toujours indi­quer leur loca­li­sa­tion et peuvent s’at­tendre à un contrôle anti­do­page n’im­porte quel jour de l’année.