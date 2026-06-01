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La message clair d’Alexander Zverev sur un sujet sensible : « Je vais vous donner la même réponse que celle que j’ai donnée il y a deux jours »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Deux jours après s’être agacé au sujet de son statut de favori suite aux élimi­na­tions de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev a cette fois décidé de faire preuve de calme, et même d’un peu d’hu­mour, lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa victoire contre De Jong et sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale. 

La méthode de l’Allemand est simple : prendre match par match sans se projeter. Extrait. 

Q. Que ressentez‐vous alors que c’est la première fois que vous êtes le grand favori d’un tournoi du Grand Chelem ? C’est la première fois que cela arrive. Ne me dites pas que vous n’y avez pas pensé, que cela ne vous met pas la pres­sion.
ALEXANDER ZVEREV : Pourquoi ne me donnez‐vous pas simple­ment la réponse, alors (souriant) ? Non, je vais vous donner la même réponse que celle que j’ai donnée il y a deux jours. Je vais me concen­trer sur les matchs qui m’at­tendent. C’est la seule chose que je peux contrôler. Je me suis concentré sur de Jong, j’ai fait un bon match. J’ai gagné. Je vais main­te­nant me concen­trer sur Jodar et, je l’es­père, faire un bon match. C’est la seule chose qui m’importe. 

Publié le lundi 1 juin 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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