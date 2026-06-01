Deux jours après s’être agacé au sujet de son statut de favori suite aux éliminations de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev a cette fois décidé de faire preuve de calme, et même d’un peu d’humour, lors de son passage en conférence de presse suite à sa victoire contre De Jong et sa qualification en quarts de finale.
La méthode de l’Allemand est simple : prendre match par match sans se projeter. Extrait.
Alexander Zverev reacts to being the clear favorite at a slam for the first time 🗣️🏆#RolandGarros pic.twitter.com/imCHqT3jtn— Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2026
Q. Que ressentez‐vous alors que c’est la première fois que vous êtes le grand favori d’un tournoi du Grand Chelem ? C’est la première fois que cela arrive. Ne me dites pas que vous n’y avez pas pensé, que cela ne vous met pas la pression.
ALEXANDER ZVEREV : Pourquoi ne me donnez‐vous pas simplement la réponse, alors (souriant) ? Non, je vais vous donner la même réponse que celle que j’ai donnée il y a deux jours. Je vais me concentrer sur les matchs qui m’attendent. C’est la seule chose que je peux contrôler. Je me suis concentré sur de Jong, j’ai fait un bon match. J’ai gagné. Je vais maintenant me concentrer sur Jodar et, je l’espère, faire un bon match. C’est la seule chose qui m’importe.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 15:45