Deux jours après s’être agacé au sujet de son statut de favori suite aux élimi­na­tions de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev a cette fois décidé de faire preuve de calme, et même d’un peu d’hu­mour, lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa victoire contre De Jong et sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale.

La méthode de l’Allemand est simple : prendre match par match sans se projeter. Extrait.

Alexander Zverev reacts to being the clear favo­rite at a slam for the first time 🗣️🏆#RolandGarros pic.twitter.com/imCHqT3jtn — Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2026

Q. Que ressentez‐vous alors que c’est la première fois que vous êtes le grand favori d’un tournoi du Grand Chelem ? C’est la première fois que cela arrive. Ne me dites pas que vous n’y avez pas pensé, que cela ne vous met pas la pres­sion.

ALEXANDER ZVEREV : Pourquoi ne me donnez‐vous pas simple­ment la réponse, alors (souriant) ? Non, je vais vous donner la même réponse que celle que j’ai donnée il y a deux jours. Je vais me concen­trer sur les matchs qui m’at­tendent. C’est la seule chose que je peux contrôler. Je me suis concentré sur de Jong, j’ai fait un bon match. J’ai gagné. Je vais main­te­nant me concen­trer sur Jodar et, je l’es­père, faire un bon match. C’est la seule chose qui m’importe.