Nos confrère du site espagnol Puntodebreak ont mené une enquête assez complète au sujet de la nouvelle balle qui sera utilisée cette année à Roland-Garros.

En effet, ce sera la première année du contrat de cinq ans signé par la marque Wilson avec Roland-Garros. Auparavant, c’était Babolat qui fournissait les balles.

Ce changement implique donc une nouvelle balle qui est fabriquée spécifiquement pour le tournoi. Cependant, elle n’est joué sur aucun tournoi sur terre battue sur le circuit ATP. Sur le circuit WTA, c’est différent puisque aux Internationaux de Strasbourg c’est le cas.

Les joueurs devront donc s’y habituer pendant leur séjour à Paris précédemment leur entrée en lice pour ne pas être surpris en match.

PuntoDeBreak a donc fait tester la balle Roland Garros de Wilson a un ancien joueur argentin pour avoir son avis. Il est catégorique sur ses spécificités techniques : « La balle n’est pas très rebondissante. Elle est dure et pas très vive. Je sens que lorsque la balle est frappée très fort, elle meurt ou ralentit un peu dans les airs, elle ne sort pas très fort de la raquette, puis lorsqu’elle rebondit, la balle prend de la vitesse. Je suis intrigué et j’aimerai vraiment savoir si Nadal va trouver cette balle confortable, selon moi je pense qu’il sera difficile de lui donner beaucoup de vitesse et d’effets » a expliqué Javier Frana.

Pour l’instant, il faut avouer que lors des qualifications, le sujet de la balle n’a pas créé de polémiques. Il faut dire que les médias sont un peu trop concentrés sur le cas Dzumhur que sur l’aspect sportif.

On rappelle qu’en 1972, le tournoi avait été joué avec les balles de la marque Tretorn,