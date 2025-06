De retour en confé­rence de presse après sa nouvelle défaite en Grand Chelem face à Novak Djokovic aux portes du dernier carré, Alexander Zverev ne résiste jamais bien long­temps à la tenta­tion de se dédouaner un peu de ses résultats.

Après l’al­ti­tude et la pres­sion des balles (entre autres), c’est désor­mais la baisse de tempé­ra­ture qui aurait mani­fes­te­ment déréglé l’Allemand durant son match.

« Que voulez‐vous que je vous dise ? Il a remporté 24 de ces tour­nois. Je pense que oui, je m’at­ten­dais à ce qu’il soit capable de jouer comme ça. Mais je ne l’avais pas encore vu jouer comme ça cette année. Je pense qu’il a joué à un très, très haut niveau. À un moment donné, c’était diffi­cile pour moi. Je veux dire, dans le premier set, quand le soleil n’était pas encore complè­te­ment couché, il faisait encore assez chaud sur le court. Je sentais que je pouvais frapper quelques coups gagnants et faire des dégâts avec mon service. Puis, plus tard quand il a commencé à faire vrai­ment très froid, je ne pouvais plus vrai­ment faire grand‐chose. À un moment donné, j’avais l’im­pres­sion de ne pas savoir comment gagner un point depuis la ligne de fond contre lui. Je pensais qu’il avait des solu­tions à beau­coup de choses que je faisais. Il faut donc lui rendre hommage. Il a mieux joué que moi aujourd’hui. »