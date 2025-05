Le court 14 n’a une nouvelle fois pas déçu, l’am­biance était au rendez‐vous. Opposé à Pierre‐Hugues Herbert, Joao Fonseca l’a emporté dans cette atmo­sphère volca­nique (7−6, 7–6, 6–4).

Au micro d’ESPN, le jeune brési­lien a fondu en larmes, le jour de l’an­ni­ver­saire de sa maman et sous la pres­sion des fans auri­verde, qui ont beau­coup d’at­tentes pour leur jeune prodige.

João Fonseca in tears after reaching the 3rd round here in Paris.



Quite a moment. pic.twitter.com/s5uMWdgJSF