Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame s’est offert Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

Au‐delà de la perfor­mance spor­tive, le Français de 17 ans, 318e mondial, a égale­ment impres­sionné par son calme et sa matu­rité lors de l’interview d’après-match sur le court, rendant notam­ment hommage au public parisien.

« Je ne savais pas exac­te­ment à quoi m’at­tendre. Avec l’équipe, on a bossé pour que je sois le plus prêt possible. Aujourd’hui, vous m’avez vrai­ment aidé (il s’adresse au public, ndlr). Ce n’était pas facile, mais j’es­saie de rester dans le moment présent, ne pas trop penser au score. J’ai vrai­ment bien réussi à le faire. Je ne pense pas que j’au­rais joué à ce niveau de jeu sans ce soutien énorme que vous m’avez accordé. »

Au deuxième tour, Moïse Kouame affron­tera Cameron Norrie (24e mondial) ou Daniel Vallejo (71e mondial).