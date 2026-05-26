Pour sa toute première apparition dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame s’est offert Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.
Au‐delà de la performance sportive, le Français de 17 ans, 318e mondial, a également impressionné par son calme et sa maturité lors de l’interview d’après-match sur le court, rendant notamment hommage au public parisien.
« Je ne savais pas exactement à quoi m’attendre. Avec l’équipe, on a bossé pour que je sois le plus prêt possible. Aujourd’hui, vous m’avez vraiment aidé (il s’adresse au public, ndlr). Ce n’était pas facile, mais j’essaie de rester dans le moment présent, ne pas trop penser au score. J’ai vraiment bien réussi à le faire. Je ne pense pas que j’aurais joué à ce niveau de jeu sans ce soutien énorme que vous m’avez accordé. »
Au deuxième tour, Moïse Kouame affrontera Cameron Norrie (24e mondial) ou Daniel Vallejo (71e mondial).
Publié le mardi 26 mai 2026 à 14:03