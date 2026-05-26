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La pépite Moïse Kouame, après sa victoire contre Marin Cilic : « Je ne pense pas que j’au­rais joué à ce niveau de jeu sans le soutien énorme du public »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame s’est offert Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

Au‐delà de la perfor­mance spor­tive, le Français de 17 ans, 318e mondial, a égale­ment impres­sionné par son calme et sa matu­rité lors de l’interview d’après-match sur le court, rendant notam­ment hommage au public parisien.

« Je ne savais pas exac­te­ment à quoi m’at­tendre. Avec l’équipe, on a bossé pour que je sois le plus prêt possible. Aujourd’hui, vous m’avez vrai­ment aidé (il s’adresse au public, ndlr). Ce n’était pas facile, mais j’es­saie de rester dans le moment présent, ne pas trop penser au score. J’ai vrai­ment bien réussi à le faire. Je ne pense pas que j’au­rais joué à ce niveau de jeu sans ce soutien énorme que vous m’avez accordé. »

Au deuxième tour, Moïse Kouame affron­tera Cameron Norrie (24e mondial) ou Daniel Vallejo (71e mondial).

Publié le mardi 26 mai 2026 à 14:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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