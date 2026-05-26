On connait peu Rafael Jodar car il vient tout juste d’exploser. Mais il semble bien que pour avancer il a besoin pour le moment que d’un seul mentor : son père. Un peu comme Rafa au début de sa carrière, l’Espagnol ne compte que sur lui. D’alleurs pour le moment, Rafael n’a pas d’agent, ce qui ne devrait pas durer longtemps. Après ses débuts convaincants pour son premier Roland Garros, Rafa a adopté la méthode Sinner en conférence de presse. Pas un mot plus haut qu’un autre, ça permet de se concentrer sur l’essentiel.
« Mon père m’a dit la même chose que toujours : prends du plaisir. Ce n’est pas tous les jours qu’on fait ses débuts dans un tournoi du Grand Chelem, surtout à Roland‐Garros. Bien sûr, j’étais nerveux, car c’était ma première fois ici en tant que professionnel, mais j’ai essayé d’aborder la situation calmement et de me concentrer sur mon jeu »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 10:50