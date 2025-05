Si on peut évidem­ment se mettre à la place de Terrence Atmane et comprendre sa frus­tra­tion et sa décep­tion alors qu’il s’est mis à cramper en fin de troi­sième set après avoir recollé au score, lors du premier tour de Roland‐Garros face à Richard Gasquet ce lundi, il aurait quand même pu faire preuve d’un peu plus de respect pour son aîné.

Battu 6–2, 2–6, 6–3, 6–0 en 2h20 de jeu, l’ac­tuel 121e mondial ne s’est pas vrai­ment attardé au filet pour saluer son illustre compa­triote. Et c’est le moins qu’on puisse dire…

Comme l’année dernière, Richard passe son premier tour à Roland‐Garros 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/Wqc6Hxt361 — FFT (@FFTennis) May 26, 2025

Une poignée de main expé­di­tive qui risque de faire un peu parler dans les vestiaires et les allées de Roland‐Garros.