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La poignée de main glaciale entre Kalinskaya et Osorio

Par
Thomas S
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Anna Kalinskaya et Camila Osorio ne parti­ront pas en vacances ensemble. 

Si c’est la première qui s’est imposée, ce samedi au troi­sième tour de Roland‐Garros, la deuxième n’avait mani­fes­te­ment pas trop envie de la féli­citer au moment de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet. 

Probalement frus­trée par le temps mort médical demandé par la Russe au milieu d’un deuxième set perdu 6–0 à cause d’une possible inso­la­tion, la Colombienne lui a bien fait comprendre en lui tendant à peine la main. 

Finalement victo­rieuse 6–3, 0–6, 6–2, en 2h de jeu, Kalinskaya, opposée à Gauff ou Potapova pour une place en quarts de finale, a visi­ble­ment eu du mal à comprendre la réac­tion de son adversaire. 

Publié le samedi 30 mai 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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