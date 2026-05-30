Anna Kalinskaya et Camila Osorio ne parti­ront pas en vacances ensemble.

Si c’est la première qui s’est imposée, ce samedi au troi­sième tour de Roland‐Garros, la deuxième n’avait mani­fes­te­ment pas trop envie de la féli­citer au moment de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet.

Probalement frus­trée par le temps mort médical demandé par la Russe au milieu d’un deuxième set perdu 6–0 à cause d’une possible inso­la­tion, la Colombienne lui a bien fait comprendre en lui tendant à peine la main.

Finalement victo­rieuse 6–3, 0–6, 6–2, en 2h de jeu, Kalinskaya, opposée à Gauff ou Potapova pour une place en quarts de finale, a visi­ble­ment eu du mal à comprendre la réac­tion de son adversaire.