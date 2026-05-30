Anna Kalinskaya et Camila Osorio ne partiront pas en vacances ensemble.
Si c’est la première qui s’est imposée, ce samedi au troisième tour de Roland‐Garros, la deuxième n’avait manifestement pas trop envie de la féliciter au moment de la traditionnelle poignée de main au filet.
Probalement frustrée par le temps mort médical demandé par la Russe au milieu d’un deuxième set perdu 6–0 à cause d’une possible insolation, la Colombienne lui a bien fait comprendre en lui tendant à peine la main.
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Finalement victorieuse 6–3, 0–6, 6–2, en 2h de jeu, Kalinskaya, opposée à Gauff ou Potapova pour une place en quarts de finale, a visiblement eu du mal à comprendre la réaction de son adversaire.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 18:16