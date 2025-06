Septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant pour TNT Sports, Mats Wilander a fait une prédic­tion sur Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dans des propos relayés par Tennis365.

« À mon avis, Carlos Alcaraz rempor­tera plus de titres du Grand Chelem que Jannik Sinner, mais je pense que Sinner passera plus de semaines à la première place mondiale. Je dis cela parce qu’Alcaraz est un joueur très complet qui dispose de nombreuses options à chaque coup. Je me souviens que Roger Federer avait dit : ‘Lleyton Hewitt aura plus de succès que moi au début, car il est unidi­men­sionnel par rapport à moi et ne dispose pas de tous les coups’. Carlos est comme ça. C’est pour­quoi Jannik est classé numéro 1 mondial, car il n’a pas autant de variété et est donc plus régu­lier. Le jeu de Jannik est plus simple. Je dis aussi cela parce que Carlos a un peu plus de hauts et de bas et quand il est à son meilleur, il a prouvé qu’il pouvait battre Jannik et n’im­porte qui d’autre. »

A noter que Sinner et Alcaraz ne peuvent se retrouver qu’en finale à Roland‐Garros, où le premier vise un 4e titre en Grand Chelem, et le deuxième un cinquième trophée majeur.