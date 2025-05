Alors que l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros et Amazon Prime Video ont décidé de programmer le match entre Holger Rune et Emilio Nava en session de nuit ce mercredi, plusieurs spec­ta­teurs qui avaient réservé leur place à l’avance ont fait part de leur décep­tion et colère chez nos confrères de L’Équipe.

« Quand on paie plus de 80 euros la place, ça fait mal quoi. C’est très déceptif. À l’avenir, j’évi­terai de prendre des places pour la night session d’un deuxième tour », déclare Benoît C., licencié de la FFT.

« La program­ma­tion, ce n’est pas possible en fait. J’ai du mal à comprendre comment est fait le programme chaque jour. On a récu­péré un match du Lenglen alors qu’ils auraient pu, a minima, retarder un match programmé sur le court Philippe‐Chatrier, avec Alcaraz par exemple, ou Mpetshi Perricard, histoire de mettre un Français », pour­suit Serge Y., lui aussi licencié de la FFT.

À noter que c’est le duel entre le Français Hugo Gaston et Ben Shelton qui avait été initia­le­ment programmé à cette heure avant que le premier ne déclare forfait pour cause de blessure.