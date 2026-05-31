Sacrée à Rome le 16 mai dernier, Elina Svitolina nourrit de grandes ambitions à Roland‐Garros, où elle s’est qualifiée pour les quarts de finale.
Mal embarquée après la perte du premier set face à la 11e mondiale Belinda Bencic, l’Ukrainienne a totalement renversé la rencontre, infligeant même une « bulle » à son adversaire dans le dernier acte (4−6, 6–4, 6–0).
Elina Svitolina is waiting for Gael to comeback for her next match 😆#RolandGarros pic.twitter.com/xCDK3kUkBj— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 31, 2026
En quarts de finale, elle retrouvera sa compatriote Marta Kostyuk, avec un soutien de poids dans les tribunes : celui de son mari, Gaël Monfils.
« J’attends Gaël pour mon prochain match. Il m’a dit : ‘je reviens pour les quarts de finale’ », a révélé la 7e joueuse mondiale lors de l’interview sur le court après sa victoire.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 16:01