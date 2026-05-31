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La « promesse » de Gaël Monfils à sa femme, Elina Svitolina, quali­fiée en quarts de finale

Par
Baptiste Mulatier
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Sacrée à Rome le 16 mai dernier, Elina Svitolina nourrit de grandes ambi­tions à Roland‐Garros, où elle s’est quali­fiée pour les quarts de finale. 

Mal embar­quée après la perte du premier set face à la 11e mondiale Belinda Bencic, l’Ukrainienne a tota­le­ment renversé la rencontre, infli­geant même une « bulle » à son adver­saire dans le dernier acte (4−6, 6–4, 6–0).

En quarts de finale, elle retrou­vera sa compa­triote Marta Kostyuk, avec un soutien de poids dans les tribunes : celui de son mari, Gaël Monfils.

« J’attends Gaël pour mon prochain match. Il m’a dit : ‘je reviens pour les quarts de finale’  », a révélé la 7e joueuse mondiale lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire. 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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