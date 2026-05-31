Sacrée à Rome le 16 mai dernier, Elina Svitolina nourrit de grandes ambi­tions à Roland‐Garros, où elle s’est quali­fiée pour les quarts de finale.

Mal embar­quée après la perte du premier set face à la 11e mondiale Belinda Bencic, l’Ukrainienne a tota­le­ment renversé la rencontre, infli­geant même une « bulle » à son adver­saire dans le dernier acte (4−6, 6–4, 6–0).

Elina Svitolina is waiting for Gael to come­back for her next match 😆#RolandGarros pic.twitter.com/xCDK3kUkBj — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 31, 2026

En quarts de finale, elle retrou­vera sa compa­triote Marta Kostyuk, avec un soutien de poids dans les tribunes : celui de son mari, Gaël Monfils.

« J’attends Gaël pour mon prochain match. Il m’a dit : ‘je reviens pour les quarts de finale’ », a révélé la 7e joueuse mondiale lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.