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La réac­tion d’Aryna Sabalenka à l’an­nonce du retour de Serena Williams

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

C’est désor­mais officiel. 

Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin). 

En confé­rence de presse après sa victoire contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de Roland‐Garros (7−6, 6–3), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’est exprimée sur cette grande annonce. 

« C’est une légende. C’est inspi­rant de la voir revenir. J’ai hâte de la voir jouer, peut‐être même de l’affronter à nouveau un jour. »

Sabalenka avait affronté la « Queen » en huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2021 et s’était inclinée en trois sets (6−4, 2–6, 6–4).

Publié le mardi 2 juin 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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