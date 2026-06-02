C’est désor­mais officiel.

Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

En confé­rence de presse après sa victoire contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de Roland‐Garros (7−6, 6–3), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’est exprimée sur cette grande annonce.

« C’est une légende. C’est inspi­rant de la voir revenir. J’ai hâte de la voir jouer, peut‐être même de l’affronter à nouveau un jour. »

Sabalenka avait affronté la « Queen » en huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2021 et s’était inclinée en trois sets (6−4, 2–6, 6–4).