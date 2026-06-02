C’est désormais officiel.
Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition ce lundi avec une prochaine apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
En conférence de presse après sa victoire contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de Roland‐Garros (7−6, 6–3), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’est exprimée sur cette grande annonce.
« C’est une légende. C’est inspirant de la voir revenir. J’ai hâte de la voir jouer, peut‐être même de l’affronter à nouveau un jour. »
Sabalenka avait affronté la « Queen » en huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2021 et s’était inclinée en trois sets (6−4, 2–6, 6–4).
Publié le mardi 2 juin 2026 à 11:26