Ce jeudi, Richard Gasquet jouait l’ul­time de sa carrière, contre Jannik Sinner, au second tour. S’il s’est logi­que­ment incliné (6−3, 6–0, 6–4), le Biterrois a encore une fois pratiqué un tennis chatoyant, fidèle à ses prin­cipes. L’ancien 7e joueur mondial quit­tait la planète tennis avec la tête haute.

Sur son compte Twitter, son ancien compa­gnon de route Gilles Simon lui a adressé un bel hommage.

Mon Ritch…

Tu as marqué le monde du tennis par ta préco­cité , ton talent, ta longé­vité mais aussi ta person­na­lité. Tu as tout donné et tu vas manquer à tous les amou­reux du tennis. Sois fier de ce que tu as accompli et profite de la belle vie qui t’attends.

Bises mon ami 😘 — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 29, 2025

