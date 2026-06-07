Accueil Roland Garros

La réac­tion de Maria Sharapova au sacre de Mirra Andreeva

Par
Thomas S
-
639
US open 2018 - Maria Sharapova - Russie

Plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1990, Mirra Andreeva, âgée seule­ment de 19 ans, a logi­que­ment été chaleu­reu­se­ment féli­citée par la grande commu­nauté du tennis. 

Et notam­ment par sa compa­triote et idole, Maria Sharapova. 

« Fière de toi, Mirra. La célé­bra­tion dit tout. Enthousiaste, mais pas satis­faite. Le signe d’une cham­pionne », a écrit la quin­tuple vain­queur en Grand Chelem sur Instagram. 

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥