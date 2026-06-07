Plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1990, Mirra Andreeva, âgée seule­ment de 19 ans, a logi­que­ment été chaleu­reu­se­ment féli­citée par la grande commu­nauté du tennis.

Et notam­ment par sa compa­triote et idole, Maria Sharapova.

Maria Sharapova congra­tu­lates Mirra Andreeva on IG after she won Roland Garros



“Proud of you Mirra. 🥹 The cele­bra­tion says it all. Excited, but not satis­fied. The sign of a cham­pion.”



❤️ pic.twitter.com/eupU0tCn76 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026

« Fière de toi, Mirra. La célé­bra­tion dit tout. Enthousiaste, mais pas satis­faite. Le signe d’une cham­pionne », a écrit la quin­tuple vain­queur en Grand Chelem sur Instagram.