Plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1990, Mirra Andreeva, âgée seulement de 19 ans, a logiquement été chaleureusement félicitée par la grande communauté du tennis.
Et notamment par sa compatriote et idole, Maria Sharapova.
Maria Sharapova congratulates Mirra Andreeva on IG after she won Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026
“Proud of you Mirra. 🥹 The celebration says it all. Excited, but not satisfied. The sign of a champion.”
❤️ pic.twitter.com/eupU0tCn76
« Fière de toi, Mirra. La célébration dit tout. Enthousiaste, mais pas satisfaite. Le signe d’une championne », a écrit la quintuple vainqueur en Grand Chelem sur Instagram.
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 18:18