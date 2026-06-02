De passage en confé­rence de presse après sa défaite en quarts de finale de Roland‐Garros contre sa compa­triote, Marta Kostyuk, Elina Svitolina‐Monfils, qui n’a pas manqué de féli­citer son adver­saire du jour, a été inter­rogée sur l’an­nonce du retour de Serena Williams sur le circuit, inscrite en double sur le tournoi du Queen’s.

« Serena, c’est une situa­tion vrai­ment unique. Elle est comme Roger (Federer). Elle peut ne pas jouer pendant un an ou quelque chose comme ça, puis revenir et jouer de manière incroyable. Je pense que c’est tout simple­ment un autre niveau, celui de la meilleure de tous les temps (rires). Donc je suis vrai­ment ravie, en fait, qu’elle revienne. Je pense que c’est une belle histoire et très inspi­rante pour toutes les mamans du monde entier aussi. Donc, oui, c’est cool. »