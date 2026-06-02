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La réac­tion d’Elina Svitolina‐Monfils sur l’an­nonce du retour de Serena Williams : « Elle est comme Federer »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

De passage en confé­rence de presse après sa défaite en quarts de finale de Roland‐Garros contre sa compa­triote, Marta Kostyuk, Elina Svitolina‐Monfils, qui n’a pas manqué de féli­citer son adver­saire du jour, a été inter­rogée sur l’an­nonce du retour de Serena Williams sur le circuit, inscrite en double sur le tournoi du Queen’s. 

« Serena, c’est une situa­tion vrai­ment unique. Elle est comme Roger (Federer). Elle peut ne pas jouer pendant un an ou quelque chose comme ça, puis revenir et jouer de manière incroyable. Je pense que c’est tout simple­ment un autre niveau, celui de la meilleure de tous les temps (rires). Donc je suis vrai­ment ravie, en fait, qu’elle revienne. Je pense que c’est une belle histoire et très inspi­rante pour toutes les mamans du monde entier aussi. Donc, oui, c’est cool. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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