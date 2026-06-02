De passage en conférence de presse après sa défaite en quarts de finale de Roland‐Garros contre sa compatriote, Marta Kostyuk, Elina Svitolina‐Monfils, qui n’a pas manqué de féliciter son adversaire du jour, a été interrogée sur l’annonce du retour de Serena Williams sur le circuit, inscrite en double sur le tournoi du Queen’s.
« Serena, c’est une situation vraiment unique. Elle est comme Roger (Federer). Elle peut ne pas jouer pendant un an ou quelque chose comme ça, puis revenir et jouer de manière incroyable. Je pense que c’est tout simplement un autre niveau, celui de la meilleure de tous les temps (rires). Donc je suis vraiment ravie, en fait, qu’elle revienne. Je pense que c’est une belle histoire et très inspirante pour toutes les mamans du monde entier aussi. Donc, oui, c’est cool. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 16:46