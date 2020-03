On le sait le calendrier risque d’être bousculé. La semaine avant Roland-Garros et qui se situe juste derrière l’US Open et donc avant le nouveau Roland-Garros devient plus « bankable » que par le passé surtout sur le circuit WTA puisque chez les hommes, elle est pour l’instant réservée à la Coupe Davis. Enfin, ça peut encore bouger. On sait que les Internationaux de Strasbourg se sont déjà positionnés et on espère bien qu’ils pourront l’obtenir car ce serait logique.