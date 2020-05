Pour l’instant les données sont simples. L’US Open se termine le 13 septembre et Roland-Garros débute le 20, soit une petite semaine entre deux tournois du Grand Chelem. Ce fut d’ailleurs un argument soulevé par tous les spécialistes pour expliquer que cela n’avait pas de sens.

Depuis, les choses ont évolués dans les discussions, mais rien n’est inscrit dans le marbre. Il semble bien que la tendance soit de commencer Roland-Garros une semaine plus tard et donc de laisser plus de temps pour créer sur quinze jours une mini période de préparation sur terre battue.

On sait que Madrid est en pole pour y participer puisque la Caja Majica bénéficie de courts avec des toits rétractables. L’autre candidat est bien sur le tournoi de Rome, qui est la source principale de financement du tennis en Italie. On comprend donc que ce choix peut avoir un impact très important à la fois sportivement et économiquement.

Une nouvelle communication des instances est prévue à la mi-juin pour le calendrier à partir du 1er août (le circuit est suspendu jusqu’au 31 juillet).