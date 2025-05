Pour la première fois dans sa jeune carrière, Loïs Boisson rallie à 22 ans les huitièmes de finale d’un Grand Chelem, à la maison. Sortie vain­queur en trois sets d’un duel franco‐français contre Elsa Jacquemot, la 361e joueuse mondiale et invitée devra livrer bataille contre un sacré morceau lors du prochain tour, ni plus ni moins que la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula.

Malgré le niveau de jeu qui l’at­tend, la joueuse Tricolore ne compte pas changer de stra­tégie pour autant, mais restera fidèle à elle‐même. Extraits de sa confé­rence de presse.

Question. Sur ce match, on t’a vu un peu tomber le masque par rapport à tes autres matchs où tu ne lais­sais rien paraître. On t’a vu appeler au public qui atten­dait que cela. Est‐ce que c’est quelque chose dont tu comptes peut‐être te servir, qui t’ap­porte de l’énergie, une autre façon de voir le match ?

Loïs Boisson : Oui. Après, je suis comme cela sur un court. Je ne montre pas grand‐chose. C’est comme cela que je me sens le mieux. Je ne chan­gerai pas là‐dessus. Dans tous les cas, que je le montre ou non, je me sers du public parce qu’ils sont top. Quand il y a un ou deux gros points et qu’on les entend, c’est top et on ne peut pas faire autre­ment que les emmener avec nous.