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La sortie de Ferrero qui risque de fâcher Alcaraz : « Pourquoi pas entraîner Sinner ? J’apprécie son atti­tude, ce serait formidable »

Par
Baptiste Mulatier
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Près de six mois après la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, annoncée à la surprise géné­rale avant le début de saison 2026, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé par le Corriere della Serra sur la possi­bi­lité d’en­traîner le grand rival de son ancien joueur, Jannik Sinner. 

Et le vain­queur de Roland‐Garros 2003 n’a pas du tout fermé la porte à l’Italien, bien au contraire !

Question : « Si Cahill prenait sa retraite, si on vous le deman­dait : accepteriez‐vous d’être le co‐entraîneur de Sinner (aux côtés de Simone Vagnozzi) ? »

Juan Carlos Ferrero : « Il y a quelques mois à peine, je vous aurais répondu non : la rupture avec Carlos était récente, je n’aurais pas été prêt. Mais aujourd’hui que je me sens plus fort, je réponds : pour­quoi pas ? Sinner aime travailler dur et est prêt à tout pour rester n° 1 : j’apprécie cette atti­tude. Ce serait formi­dable de l’entraîner. »

Cette sortie ne devrait pas vrai­ment plaire à Carlos Alcaraz…

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 20:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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