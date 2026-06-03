Près de six mois après la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, annoncée à la surprise géné­rale avant le début de saison 2026, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé par le Corriere della Serra sur la possi­bi­lité d’en­traîner le grand rival de son ancien joueur, Jannik Sinner.

Et le vain­queur de Roland‐Garros 2003 n’a pas du tout fermé la porte à l’Italien, bien au contraire !

Question : « Si Cahill prenait sa retraite, si on vous le deman­dait : accepteriez‐vous d’être le co‐entraîneur de Sinner (aux côtés de Simone Vagnozzi) ? »

Juan Carlos Ferrero : « Il y a quelques mois à peine, je vous aurais répondu non : la rupture avec Carlos était récente, je n’aurais pas été prêt. Mais aujourd’hui que je me sens plus fort, je réponds : pour­quoi pas ? Sinner aime travailler dur et est prêt à tout pour rester n° 1 : j’apprécie cette atti­tude. Ce serait formi­dable de l’entraîner. »

Cette sortie ne devrait pas vrai­ment plaire à Carlos Alcaraz…