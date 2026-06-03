Près de six mois après la fin de sa collaboration avec Carlos Alcaraz, annoncée à la surprise générale avant le début de saison 2026, Juan Carlos Ferrero a été interrogé par le Corriere della Serra sur la possibilité d’entraîner le grand rival de son ancien joueur, Jannik Sinner.
Et le vainqueur de Roland‐Garros 2003 n’a pas du tout fermé la porte à l’Italien, bien au contraire !
Question : « Si Cahill prenait sa retraite, si on vous le demandait : accepteriez‐vous d’être le co‐entraîneur de Sinner (aux côtés de Simone Vagnozzi) ? »
Juan Carlos Ferrero : « Il y a quelques mois à peine, je vous aurais répondu non : la rupture avec Carlos était récente, je n’aurais pas été prêt. Mais aujourd’hui que je me sens plus fort, je réponds : pourquoi pas ? Sinner aime travailler dur et est prêt à tout pour rester n° 1 : j’apprécie cette attitude. Ce serait formidable de l’entraîner. »
Cette sortie ne devrait pas vraiment plaire à Carlos Alcaraz…
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 20:48