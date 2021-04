Une statue repré­sen­tant l’avia­teur Roland Garros a été installée ce lundi dans le stade en présence du président de la Fédération Française de Tennis et de sa créa­trice Caroline Brisset. L’oeuvre de 6 mètres de haut et en acier prend place sur le « parvis de l’aviateur », situé à proxi­mité de la nouvelle entrée grand public du stade Roland‐Garros. Elle a été appelée « The cloud kisser », en réfé­rence au surnom de « l’homme qui flirte avec les nuages » donné au premier pilote ayant traverser la Méditerranée.

Photo Fédération Française de Tennis