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La tech­nique de Mirra Andreeva pour se mettre le public dans la poche avant sa finale contre Chwalinska

Par
Thomas S
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Mirra Andreeva ne perd pas le nord.

24 heures avant de disputer sa première finale en Grand Chelem à Roland‐Garros, où elle sera opposée à la surpre­nante Maja Chwalinksa, la Russe est arrivée ce vendredi sur les instal­la­tions du tournoi pari­sien avec un maillot de l’équipe de France de foot­ball. Tout cela à quelques jours du début de la Coupe du Monde.

Une tech­nique qui n’a en revanche pas porté chance à Félix Auger‐Aliassime qui avait, en tant que fran­co­phone, lancé un appel au public du Philippe‐Chatrier avant sa demi‐finale perdue contre Flavio Cobolli. 

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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