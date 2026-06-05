Mirra Andreeva ne perd pas le nord.

24 heures avant de disputer sa première finale en Grand Chelem à Roland‐Garros, où elle sera opposée à la surpre­nante Maja Chwalinksa, la Russe est arrivée ce vendredi sur les instal­la­tions du tournoi pari­sien avec un maillot de l’équipe de France de foot­ball. Tout cela à quelques jours du début de la Coupe du Monde.

Une tech­nique qui n’a en revanche pas porté chance à Félix Auger‐Aliassime qui avait, en tant que fran­co­phone, lancé un appel au public du Philippe‐Chatrier avant sa demi‐finale perdue contre Flavio Cobolli.