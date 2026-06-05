Mirra Andreeva ne perd pas le nord.
24 heures avant de disputer sa première finale en Grand Chelem à Roland‐Garros, où elle sera opposée à la surprenante Maja Chwalinksa, la Russe est arrivée ce vendredi sur les installations du tournoi parisien avec un maillot de l’équipe de France de football. Tout cela à quelques jours du début de la Coupe du Monde.
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Une technique qui n’a en revanche pas porté chance à Félix Auger‐Aliassime qui avait, en tant que francophone, lancé un appel au public du Philippe‐Chatrier avant sa demi‐finale perdue contre Flavio Cobolli.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 15:48