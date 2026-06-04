Consultante pour TNT Sports et aux premières loges pour assister à la défaite invrai­sem­blable d’Aryna Sabalenka, qui menait 6–3, 4–1, puis 5–3, avant de perdre les dix derniers jeux du match face à Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros, la légende Chris Evert a émis une hypo­thèse concer­nant cet effondrement.

Selon elle, la numéro 1 mondiale, au‐delà de ses diffi­cultés à évoluer dans le vent, a été rattrapée par la pression.

« Je ne l’ai jamais vue mener d’un set, 4–1, en jouant plutôt bien, puis voir son jeu s’effondrer d’un seul coup. C’était le tournoi de ses rêves ; elle en rêvait depuis le début de l’année. D’un seul coup, elle a perdu ses repères. C’est tout simple­ment incroyable. Je ne pense pas qu’elle ait appris à jouer dans le vent. Le vent exige du jeu de jambes, des ajus­te­ments autour de la balle, le vent fait des ravages sur la balle. Il faut attendre la dernière seconde pour se posi­tionner et frapper la balle », a déclaré l’Américaine, qui a ensuite avancé une théorie pour expli­quer cet effon­dre­ment. « Et si c’était ça ? Cinq des têtes de série avaient perdu. Peut‐être qu’elle avait ça en tête : « Je dois gagner main­te­nant ». Il pour­rait y avoir un million de raisons pour lesquelles ce n’était pas sa semaine. »