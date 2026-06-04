Consultante pour TNT Sports et aux premières loges pour assister à la défaite invraisemblable d’Aryna Sabalenka, qui menait 6–3, 4–1, puis 5–3, avant de perdre les dix derniers jeux du match face à Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros, la légende Chris Evert a émis une hypothèse concernant cet effondrement.
Selon elle, la numéro 1 mondiale, au‐delà de ses difficultés à évoluer dans le vent, a été rattrapée par la pression.
« Je ne l’ai jamais vue mener d’un set, 4–1, en jouant plutôt bien, puis voir son jeu s’effondrer d’un seul coup. C’était le tournoi de ses rêves ; elle en rêvait depuis le début de l’année. D’un seul coup, elle a perdu ses repères. C’est tout simplement incroyable. Je ne pense pas qu’elle ait appris à jouer dans le vent. Le vent exige du jeu de jambes, des ajustements autour de la balle, le vent fait des ravages sur la balle. Il faut attendre la dernière seconde pour se positionner et frapper la balle », a déclaré l’Américaine, qui a ensuite avancé une théorie pour expliquer cet effondrement. « Et si c’était ça ? Cinq des têtes de série avaient perdu. Peut‐être qu’elle avait ça en tête : « Je dois gagner maintenant ». Il pourrait y avoir un million de raisons pour lesquelles ce n’était pas sa semaine. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 14:44