Dans le dernier épisode de son podcast, Off court with Greg, Greg Rusedski, ex‐4e mondial, fina­liste de l’US Open et désor­mais coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, a tenu à répondre aux propos sans conces­sion d’Andre Agassi sur la défaillance et défaite de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.

D’après le Britannique, le numéro 1 mondial n’a pas voulu revéler qu’il étaitn atteint d’un virus, comme cela aurait été le cas lors de sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales du dernier Open d’Australie.

« C’est un sujet de discus­sion inté­res­sant. En réalité, Andre a dit une chose : ce joueur est capable de tenir cinq heures et 50 minutes lors de la plus longue finale de l’histoire de Roland‐Garros chez les hommes, mais il s’effondre au bout d’une heure et 45 minutes. Nous avons parlé d’un virus au début de l’année. Et pour moi, je pense qu’il ne veut pas dire à tout le monde qu’il a été en proie à un virus. Je ne crois pas qu’après une heure et 45 minutes, cela ait un rapport avec la prépa­ra­tion et ou son hydra­ta­tion protéinée. Allons, ce type est perfec­tion­niste maniaque. Il fait tout dans les règles de l’art. Regardez ce qui est arrivé à Arnaldi. Il a dû se retirer des demi‐finales à cause d’un virus. En Australie, des rumeurs circu­laient selon lesquelles Sinner avait un virus quand il a perdu contre Novak. Il a des problèmes de santé. Et regardez ce qui est arrivé à Emma Raducanu. Depuis combien de temps est‐elle atteinte de ce virus elle aussi ? Ce sont des propos percu­tants, mais nous avons tous le droit d’avoir notre opinion. »