« Pendant le match, j’ai senti une douleur à la hanche au deuxième jeu. J’ai appelé le kiné pour pouvoir essayer de la soigner mais ça n’a pas fonc­tionné. Malheureusement, j’ai dû arrêter un peu après » a expliqué le Tricolore et ces mots font un peu froid dans le dos car l’on sait que la hanche est très solli­citée quand on est un joueur de tennis.

Malédiction !

Pourvu que…

Parce que le dos, déjà, c’est méchant.

Maintenant, la hanche, carré­ment flip­pant.

Manquerait plus qu’il se fasse le poignet, et Arthur Fils se fait la totale des pires bles­sures du tennis à moins de 22–23 ans.



🙏🏼🇫🇷⬇️ https://t.co/kuIRaUBrMi — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 10, 2026

Tous les fans se souviennent du calvaire d’Andy Murray opéré à plusieurs reprises avant de retrouver un peu de sa superbe mais sans la même inten­sité et la même effi­ca­cité que lors­qu’il était à son apogée.

🇲🇫🎾 Arthur Fils aban­donne à deux semaines de Roland‐Garros, est‐ce alar­mant ?



🎙️ « Après sa frac­ture de fatigue au dos, il a appris à mieux connaître son corps et à gérer », assure @SarahPitko pic.twitter.com/9eOIsU1j78 — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 10, 2026

Cette douleur est donc inquié­tante et on en saura plus dans les prochains jours si toute­fois le team décide de commu­ni­quer, ce qui ne sera pas forcé­ment le cas.

Fils est attendu à Roland comme le leader tricolore.

Une édition 2026 sans lui, ce serait faire une croix malgré tout sur des émotions trico­lores et ce n’est pas faire injure à Rinderknech, Moutet, Humbert de dire cela..