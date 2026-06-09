Alors que le journal L’Équipe, quoti­dien sportif le plus lu des Français, a refusé de mettre Alexander Zverev en une, le lende­main de son sacre à Roland‐Garros, en raison des accu­sa­tions de violences conju­gales dont il a fait l’objet par le passé, les réac­tions sont multiples.

Si la plupart saluent cette déci­sion, d’autres estiment qu’elle reflète une forme d’op­por­tu­nisme édito­rial, et que l’Allemand ne doit fina­le­ment rien à personne et surtout pas aux médias.

Cela semble notam­ment être le cas de l’an­cien joueur austra­lien, Paul McNamee.

Someone else’s agenda matters nought… he has his Slam — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 8, 2026

« Ce que pensent les autres n’a aucune impor­tance… il a son Grand Chelem », a écrit l’ex‐24e mondial en simple et numéro 1 en double.