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L’absence de Zverev en Une de L’Équipe fait encore parler : « Ce que pensent les autres n’a aucune importance »

Par
Thomas S
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Alors que le journal L’Équipe, quoti­dien sportif le plus lu des Français, a refusé de mettre Alexander Zverev en une, le lende­main de son sacre à Roland‐Garros, en raison des accu­sa­tions de violences conju­gales dont il a fait l’objet par le passé, les réac­tions sont multiples. 

Si la plupart saluent cette déci­sion, d’autres estiment qu’elle reflète une forme d’op­por­tu­nisme édito­rial, et que l’Allemand ne doit fina­le­ment rien à personne et surtout pas aux médias. 

Cela semble notam­ment être le cas de l’an­cien joueur austra­lien, Paul McNamee. 

« Ce que pensent les autres n’a aucune impor­tance… il a son Grand Chelem », a écrit l’ex‐24e mondial en simple et numéro 1 en double. 

Publié le mardi 9 juin 2026 à 18:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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