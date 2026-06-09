Alors que le journal L’Équipe, quotidien sportif le plus lu des Français, a refusé de mettre Alexander Zverev en une, le lendemain de son sacre à Roland‐Garros, en raison des accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet par le passé, les réactions sont multiples.
Si la plupart saluent cette décision, d’autres estiment qu’elle reflète une forme d’opportunisme éditorial, et que l’Allemand ne doit finalement rien à personne et surtout pas aux médias.
Cela semble notamment être le cas de l’ancien joueur australien, Paul McNamee.
Someone else’s agenda matters nought… he has his Slam— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 8, 2026
« Ce que pensent les autres n’a aucune importance… il a son Grand Chelem », a écrit l’ex‐24e mondial en simple et numéro 1 en double.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 18:02