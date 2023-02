Comme toutes les années à la même période, l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros dévoile son affiche offi­cielle à un peu moins de quatre mois du début du tournoi.

Et on doit bien avouer que celle consa­crée à l’édi­tion 2023 nous plaît beau­coup avec des balles de tennis en guise d’étoiles et une joueuse rêvant de fouler un jour la terre battue du court Philippe Chatrier. Une affiche qui parle aussi bien au joueur du dimanche qu’au joueur professionnel.

À vous de juger…