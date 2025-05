Lors de sa confé­rence de presse Rafael Nadal a dévoilé une anec­dote assez drôle au sujet d’un message reçu sur son télé­phone de la part d’Andy Murray. Extraits.

Bonjour Rafa, et merci, féli­ci­ta­tions ! À la fin de cet hommage, on t’a vu parler à Andy, Roger et Novak. Vous étiez tous les quatre ensemble. Que leur as‐tu dit, si tu me permets de demander ?

« Je leur deman­dais comment ils allaient, leur famille. Et mon bon ami Andy, cela faisait un moment qu’on n’avait pas été en contact. Et quand Arsenal a battu le Real Madrid, j’ai reçu juste après un message. Il m’en­voie un texto. Attendez, je vais vous le lire parce que c’est assez bon comme message ! C’est assez inté­res­sant : « Salut Rafa. Je ne t’ai pas parlé depuis un moment. Je prends contact juste pour savoir si tu vas bien. » Cela m’a pris 5 secondes à peu près pour me rendre compte de ce que je lisais. Parce qu’au début, je me disais, il est sympa, il me demande comment je vais, comment va ma famille, et puis au bout de 5 secondes, j’ai réalisé… Ah, cet humour britan­nique ! Mais je ne lui ai pas répondu. Et je ne lui ai pas envoyé de texto quand l’Inter, pardon, le PSG, a gagné contre Arsenal »