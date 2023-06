Neuf heures et vingt minutes. C’est le temps passé sur le court par le coura­geux Stan Wawrinka, 38 ans, à Roland‐Garros cette année. A la suite de sa défaite contre Thanasi Kokkinakis (3−6, 7–5, 6–3, 6–7, 6–3), le triple lauréat en Grand Chelem a tenu un discours rassu­rant sur son avenir.

« Si tout va bien, oui, je serai là l’an prochain. Comme je l’ai dit à mon retour de bles­sure, je ne suis pas revenu juste pour faire une année et dire au revoir. Sinon je l’au­rais annoncé. J’aurais essayé de faire un adieu correct, mais encore une fois, dans une année, il peut se passer beau­coup de choses. Aujourd’hui, je suis très positif par rapport à ce que je peux encore accom­plir et ce que je peux faire. Il va falloir vouloir conti­nuer à travailler, à s’en­traîner. J’ai envie vrai­ment de remonter au clas­se­ment, de gagner plus de matchs. Mais voilà, j’ai 38 ans aussi, donc on verra l’année prochaine. Mais en tout cas, si tout se passe bien et que je sens que je suis encore compé­titif, oui, je serai là. »

Une super nouvelle !