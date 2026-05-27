Battue en en deux sets (3−6, 6–7) par Naomi Osaka qui s’est permise comme d’habitude une petite extravagance avant le duel en portant une robe de soirée d’un créateur, la joueuse allemande a vraiment moyennement accepté cette situation : « Honnêtement, je m’en fiche. Je suis là pour jouer au tennis, pas pour un défilé de mode ».
Naomi Osaka steps on court for her first round match at Roland Garros.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026
She is the fashion statement, every time.
🖤👑 pic.twitter.com/OddQb86DPm
On peut bien sûr comprendre la réaction de Laura car la joueuse japonaise depuis ses succès en Grand Chelem qui datent un peu, fait plus parler d’elle pour ce genre de choses que pour la qualité du tennis qu’elle propose.
Interrogée en conférence de presse à ce sujet, elle a bien voulu expliquer le pourquoi et le comment : ‘Vous savez, à l’Open d’Australie, cela avait été très amusant. J’avais collaboré avec Robert Wun. Là, j’ai collaboré avec Kévin. C’est amusant de regarder les designers travailler, notamment quand il y a des éléments préexistants autour desquels ils doivent broder. C’est intéressant de les voir travailler »
A chacun ses objectifs…
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 08:50