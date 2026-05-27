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Laura Sigemund au sujet de la robe d’Osaka : « Honnêtement, je m’en fiche. Je suis là pour jouer au tennis, pas pour un défilé de mode »

Par
Laurent Trupiano
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Battue en en deux sets (3−6, 6–7) par Naomi Osaka qui s’est permise comme d’ha­bi­tude une petite extra­va­gance avant le duel en portant une robe de soirée d’un créa­teur, la joueuse alle­mande a vrai­ment moyen­ne­ment accepté cette situa­tion : « Honnêtement, je m’en fiche. Je suis là pour jouer au tennis, pas pour un défilé de mode ».

On peut bien sûr comprendre la réac­tion de Laura car la joueuse japo­naise depuis ses succès en Grand Chelem qui datent un peu, fait plus parler d’elle pour ce genre de choses que pour la qualité du tennis qu’elle propose. 

Interrogée en confé­rence de presse à ce sujet, elle a bien voulu expli­quer le pour­quoi et le comment : ‘Vous savez, à l’Open d’Australie, cela avait été très amusant. J’avais colla­boré avec Robert Wun. Là, j’ai colla­boré avec Kévin. C’est amusant de regarder les desi­gners travailler, notam­ment quand il y a des éléments préexis­tants autour desquels ils doivent broder. C’est inté­res­sant de les voir travailler »

A chacun ses objectifs…

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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