En voulant faire une blague, Laurent Luyat, célèbre journaliste et présentateur sur France Télévision, a mis le doigt sur une situation qui n’est pas nouvelle entre les anciens joueurs français et l’organisation de Roland‐Garros.
On se souvient tous du coup de gueule de Jo‐Wilfried Tsonga il y a trois ans, révélant sur le plateau d’Amazon Prime Video, qu’il n’avait pas accès à la zone réservée aux joueurs, ou Player’s lounge en anglais. Suite à cette prise de parole qui avait fait beaucoup bruit, il avait obtenu son « sésame » le lendemain.
Et visiblement, c’est également le cas de Michaël Llodra, ancien 21e joueur mondial, comme l’a révélé une discussion sur le ton de l’humour sur la terrasse de France TV. Extraits.
Laurent Luyat : « Il y a dix chiens accrédités à Roland‐Garros, qui ont leur propre accréditation avec leur photo.
Michaël Jeremiasz : Toi, Micka (Llodra), tu n’as plus accès aux vestiaires et les chiens y ont accès.
Guy Forget : Parce que si Micka était accrédité, il pourrait venir avec son chien, qui fait 65 kilos.
Laurent Luyat : C’est vrai que ça vous fait quoi de penser qu’un chien a accès aux vestiaires et pas vous ?
Mickael Llodra : Il faut savoir tourner la page, mon cher Laurent. Ça fait un peu mal, je vous l’avoue mais c’est comme ça. »
À noter que l’accréditation des chiens de certains joueurs n’est pas nouvelle, comme c’est le cas depuis de nombreuses années sur les circuit ATP et WTA.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 15:15