En voulant faire une blague, Laurent Luyat, célèbre jour­na­liste et présen­ta­teur sur France Télévision, a mis le doigt sur une situa­tion qui n’est pas nouvelle entre les anciens joueurs fran­çais et l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros.

On se souvient tous du coup de gueule de Jo‐Wilfried Tsonga il y a trois ans, révé­lant sur le plateau d’Amazon Prime Video, qu’il n’avait pas accès à la zone réservée aux joueurs, ou Player’s lounge en anglais. Suite à cette prise de parole qui avait fait beau­coup bruit, il avait obtenu son « sésame » le lende­main.

Et visi­ble­ment, c’est égale­ment le cas de Michaël Llodra, ancien 21e joueur mondial, comme l’a révélé une discus­sion sur le ton de l’hu­mour sur la terrasse de France TV. Extraits.

Laurent Luyat : « Il y a dix chiens accré­dités à Roland‐Garros, qui ont leur propre accré­di­ta­tion avec leur photo.

Michaël Jeremiasz : Toi, Micka (Llodra), tu n’as plus accès aux vestiaires et les chiens y ont accès.

Guy Forget : Parce que si Micka était accré­dité, il pour­rait venir avec son chien, qui fait 65 kilos.

Laurent Luyat : C’est vrai que ça vous fait quoi de penser qu’un chien a accès aux vestiaires et pas vous ?

Mickael Llodra : Il faut savoir tourner la page, mon cher Laurent. Ça fait un peu mal, je vous l’avoue mais c’est comme ça. »

À noter que l’ac­cré­di­ta­tion des chiens de certains joueurs n’est pas nouvelle, comme c’est le cas depuis de nombreuses années sur les circuit ATP et WTA.