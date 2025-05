Laurent Luyat a eu l’oc­ca­sion de croiser Rafael Nadal à plusieurs reprises, pendant les quin­zaines de Roland‐Garros. À ce sujet, le jour­na­liste de France Télévision est revenu sur son inter­view la plus marquante avec le roi de la terre battue.

« La dernière que j’ai faite de lui sur la terrasse, c’était en 2022. La veille de sa dernière finale qu’il rempor­tera contre Casper Ruud. Rafa en fait, c’est un type extra­or­di­naire humai­ne­ment, en plus de son talent excep­tionnel de joueur. Mais en inter­view, c’est pas quelqu’un d’expansif en fait. C’est très carré. Et là, pour la première fois, il a fendu l’armure. On a fait une inter­view, c’était samedi, avant la finale dame, en longueur, parce qu’on avait du temps. Pour lui, ça avait été très dur d’arriver en finale. Je pense qu’il sentait dans sa tête que c’était certai­ne­ment la dernière occa­sion qu’il aurait de remporter ce tournoi mythique pour lui, qui symbo­lise telle­ment. On lui a repassé quelques images, et là, j’ai vu un peu des larmes dans ses yeux en fait. J’ai vu qu’il revi­vait un peu le film. Il se rendait compte aussi visuel­le­ment, à travers ces images, du parcours excep­tionnel qu’il a réalisé. Et ça, ça m’a vrai­ment marqué », a déclaré le Grenoblois, dans un entre­tien accordé à Ouest‐France.