Entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis et ancien coach de Moïse Kouame, Laurent Raymond a livré son analyse à L’Equipe après la défaite du grand espoir trico­lore contre Alejandro Tabilo au troi­sième tour de Roland‐Garros (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).

« Moïse a montré de superbes choses encore. On a envie de dire que c’est un peu comme le match d’avant contre Vallejo (victoire au super tie‐break) et on a l’im­pres­sion que ça peut le faire aussi de la même manière. Après, Tabilo s’en sort essen­tiel­le­ment sur son service, parce qu’il prend des points gratuits dans des moments où il est dans le dur. Ce qui est éton­nant, c’est qu’on aurait dit que Moïse était un peu cuit, qu’il a baissé au niveau de l’in­ten­sité et pour­tant après, il l’a retrouvée, donc ça veut dire que c’était là. »