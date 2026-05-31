Entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis et ancien coach de Moïse Kouame, Laurent Raymond a livré son analyse à L’Equipe après la défaite du grand espoir tricolore contre Alejandro Tabilo au troisième tour de Roland‐Garros (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).
« Moïse a montré de superbes choses encore. On a envie de dire que c’est un peu comme le match d’avant contre Vallejo (victoire au super tie‐break) et on a l’impression que ça peut le faire aussi de la même manière. Après, Tabilo s’en sort essentiellement sur son service, parce qu’il prend des points gratuits dans des moments où il est dans le dur. Ce qui est étonnant, c’est qu’on aurait dit que Moïse était un peu cuit, qu’il a baissé au niveau de l’intensité et pourtant après, il l’a retrouvée, donc ça veut dire que c’était là. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 11:48