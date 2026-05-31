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Laurent Raymond, ex‐coach de Kouame : « Ce qui est éton­nant, c’est qu’on aurait dit que Moïse était un peu cuit, qu’il a baissé au niveau de l’in­ten­sité et pour­tant après, il l’a retrouvée »

Par
Baptiste Mulatier
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Entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis et ancien coach de Moïse Kouame, Laurent Raymond a livré son analyse à L’Equipe après la défaite du grand espoir trico­lore contre Alejandro Tabilo au troi­sième tour de Roland‐Garros (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).

« Moïse a montré de superbes choses encore. On a envie de dire que c’est un peu comme le match d’avant contre Vallejo (victoire au super tie‐break) et on a l’im­pres­sion que ça peut le faire aussi de la même manière. Après, Tabilo s’en sort essen­tiel­le­ment sur son service, parce qu’il prend des points gratuits dans des moments où il est dans le dur. Ce qui est éton­nant, c’est qu’on aurait dit que Moïse était un peu cuit, qu’il a baissé au niveau de l’in­ten­sité et pour­tant après, il l’a retrouvée, donc ça veut dire que c’était là. »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 11:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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