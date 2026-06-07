Invité à se prononcer sur le futur d’Alexander Zverev main­te­nant qu’il a enfin remporté son premier titre du Grand Chelem, ce dimanche, à Roland‐Garros, Lucas Pouille, consul­tant pour Prime Video, a tenu à mettre en garde le joueur à propos de son niveau de jeu par rapport aux deux monstres du circuit que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Pour réponse à la ques­tion : Est‐ce qu’il va gagner d’autres tour­nois du Grand Chelem ? Ce qui est sûr, c’est que pour battre Alcaraz et Sinner, il ne pourra pas se permettre ce qu’il a fait aujourd’hui sur le terrain et depuis le début de la quin­zaine. C’est‐à‐dire que tu ne peux pas baisser d’in­ten­sité en ayant des hauts, très hauts, et des bas, aussi bas. Encore une fois, il faut mesurer mes propos, c’est par rapport aux tous meilleurs du monde et à ce qui se fait de mieux. C’est un tournoi excep­tionnel mais il manque aujourd’hui Sinner et Alcaraz à l’appel, et pour les battre, il faudra faire mieux. »