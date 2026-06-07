Invité à se prononcer sur le futur d’Alexander Zverev maintenant qu’il a enfin remporté son premier titre du Grand Chelem, ce dimanche, à Roland‐Garros, Lucas Pouille, consultant pour Prime Video, a tenu à mettre en garde le joueur à propos de son niveau de jeu par rapport aux deux monstres du circuit que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Pour réponse à la question : Est‐ce qu’il va gagner d’autres tournois du Grand Chelem ? Ce qui est sûr, c’est que pour battre Alcaraz et Sinner, il ne pourra pas se permettre ce qu’il a fait aujourd’hui sur le terrain et depuis le début de la quinzaine. C’est‐à‐dire que tu ne peux pas baisser d’intensité en ayant des hauts, très hauts, et des bas, aussi bas. Encore une fois, il faut mesurer mes propos, c’est par rapport aux tous meilleurs du monde et à ce qui se fait de mieux. C’est un tournoi exceptionnel mais il manque aujourd’hui Sinner et Alcaraz à l’appel, et pour les battre, il faudra faire mieux. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 21:42