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L’avertissement de Lucas Pouille après le sacre de Zverev : « S’il veut gagner d’autres Grands Chelems et battre Alcaraz et Sinner, il ne pourra pas se permettre de faire ce qu’il a fait aujourd’hui et depuis le début de la quinzaine »

Par
Thomas S
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Invité à se prononcer sur le futur d’Alexander Zverev main­te­nant qu’il a enfin remporté son premier titre du Grand Chelem, ce dimanche, à Roland‐Garros, Lucas Pouille, consul­tant pour Prime Video, a tenu à mettre en garde le joueur à propos de son niveau de jeu par rapport aux deux monstres du circuit que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Pour réponse à la ques­tion : Est‐ce qu’il va gagner d’autres tour­nois du Grand Chelem ? Ce qui est sûr, c’est que pour battre Alcaraz et Sinner, il ne pourra pas se permettre ce qu’il a fait aujourd’hui sur le terrain et depuis le début de la quin­zaine. C’est‐à‐dire que tu ne peux pas baisser d’in­ten­sité en ayant des hauts, très hauts, et des bas, aussi bas. Encore une fois, il faut mesurer mes propos, c’est par rapport aux tous meilleurs du monde et à ce qui se fait de mieux. C’est un tournoi excep­tionnel mais il manque aujourd’hui Sinner et Alcaraz à l’appel, et pour les battre, il faudra faire mieux. » 

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 21:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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