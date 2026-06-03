Alors qu’il était le favori de sa partie de tableau depuis l’élimination surprise de Jannik Sinner, et qu’il avait une opportunité en or de vivre à Roland‐Garros sa première finale de Grand Chelem, Felix Auger‐Aliassime a été battu par Flavio Cobolli en quarts de finale, alors qu’il a mené 6–4, 3–1.
En conférence de presse après sa défaite, le 6e joueur mondial n’a pas caché son immense déception.
« Si je prends un peu de recul, je n’ai pas à me plaindre de ma vie. Mais actuellement, je traverse une période difficile dans ma carrière. Je suis un peu détruit. C’est dur. D’habitude, je gère plutôt bien les défaites. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours réussi à reprendre l’entraînement avec optimisme et positivité. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression de ne pas être le joueur que je voudrais être. C’est donc une journée difficile. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 22:28