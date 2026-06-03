Alors qu’il était le favori de sa partie de tableau depuis l’éli­mi­na­tion surprise de Jannik Sinner, et qu’il avait une oppor­tu­nité en or de vivre à Roland‐Garros sa première finale de Grand Chelem, Felix Auger‐Aliassime a été battu par Flavio Cobolli en quarts de finale, alors qu’il a mené 6–4, 3–1.

En confé­rence de presse après sa défaite, le 6e joueur mondial n’a pas caché son immense déception.

« Si je prends un peu de recul, je n’ai pas à me plaindre de ma vie. Mais actuel­le­ment, je traverse une période diffi­cile dans ma carrière. Je suis un peu détruit. C’est dur. D’habitude, je gère plutôt bien les défaites. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours réussi à reprendre l’entraînement avec opti­misme et posi­ti­vité. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression de ne pas être le joueur que je voudrais être. C’est donc une journée difficile. »