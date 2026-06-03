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L’aveu d’Auger‐Aliassime après sa défaite en quarts de finale : « Je suis un peu détruit. J’ai l’impression de ne pas être le joueur que je voudrais être »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il était le favori de sa partie de tableau depuis l’éli­mi­na­tion surprise de Jannik Sinner, et qu’il avait une oppor­tu­nité en or de vivre à Roland‐Garros sa première finale de Grand Chelem, Felix Auger‐Aliassime a été battu par Flavio Cobolli en quarts de finale, alors qu’il a mené 6–4, 3–1.

En confé­rence de presse après sa défaite, le 6e joueur mondial n’a pas caché son immense déception. 

« Si je prends un peu de recul, je n’ai pas à me plaindre de ma vie. Mais actuel­le­ment, je traverse une période diffi­cile dans ma carrière. Je suis un peu détruit. C’est dur. D’habitude, je gère plutôt bien les défaites. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours réussi à reprendre l’entraînement avec opti­misme et posi­ti­vité. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression de ne pas être le joueur que je voudrais être. C’est donc une journée difficile. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 22:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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