Battu par Musetti lors d’une pâle night session, Gaël Monfils n’est plus prêt pour des grandes batailles en trois sets gagnants, c’est visi­ble­ment trop dur, trop long. C’est même lui qui le dit, ce format ne lui convient plus.

« Je m’in­quiète pas du tout. Encore une fois, j’es­saie d’être toujours réaliste. Je suis beau­coup moins fort que je ne le suis, enfin que je ne l’ai été physi­que­ment, tennis­ti­que­ment. Je suis là, je prends beau­coup de plaisir. Je suis content. Je vous l’ai dit, je pense sur terre battue, je peux essayer de performer mais je ne vais pas être mons­trueux. C’est impos­sible et cela fait des années. Je vais essayer de bien jouer sur des surfaces où je suis un peu plus à l’aise, où c’est en 2 sets. Je peux plus faci­le­ment m’ex­primer. C’est plus facile pour moi, moins contrai­gnant et encore !