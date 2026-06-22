Presque un mois après son élimination rocambolesque dès le deuxième tour de Roland‐Garros suite à une énorme défaillance physique, Jannik Sinner a accordé une interview au magazine Vogue à une petite semaine de défendre son titre à Wimbledon.
Et après avoir révélé l’aspect positif de sa défaite précoce à Paris, le numéro 1 mondial a fait part de satisfaction d’avoir pu passer autant de temps à l’entraînement afin de préparer son corps pour la fin de saison.
« Je me sens bien. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines, donc physiquement, je suis en très bonne forme. J’ai beaucoup joué ces derniers mois, j’avais donc vraiment besoin d’une bonne période d’entraînement pour que mon corps retrouve sa force, et je me suis bien remis. Mais le plus important pour moi, c’est d’être dans un bon état d’esprit, et je suis très heureux d’être ici à Londres. J’espère pouvoir donner le meilleur de moi‐même. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 18:40