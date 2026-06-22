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L’aveu de Jannik Sinner après sa grosse défaillance à Roland‐Garros : « J’avais vrai­ment besoin d’une bonne période d’entraînement pour que mon corps retrouve sa force »

Par
Thomas S
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Presque un mois après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque dès le deuxième tour de Roland‐Garros suite à une énorme défaillance physique, Jannik Sinner a accordé une inter­view au maga­zine Vogue à une petite semaine de défendre son titre à Wimbledon.

Et après avoir révélé l’as­pect positif de sa défaite précoce à Paris, le numéro 1 mondial a fait part de satis­fac­tion d’avoir pu passer autant de temps à l’en­traî­ne­ment afin de préparer son corps pour la fin de saison. 

« Je me sens bien. Nous avons beau­coup travaillé ces dernières semaines, donc physi­que­ment, je suis en très bonne forme. J’ai beau­coup joué ces derniers mois, j’avais donc vrai­ment besoin d’une bonne période d’entraînement pour que mon corps retrouve sa force, et je me suis bien remis. Mais le plus impor­tant pour moi, c’est d’être dans un bon état d’esprit, et je suis très heureux d’être ici à Londres. J’espère pouvoir donner le meilleur de moi‐même. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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