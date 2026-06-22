Presque un mois après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque dès le deuxième tour de Roland‐Garros suite à une énorme défaillance physique, Jannik Sinner a accordé une inter­view au maga­zine Vogue à une petite semaine de défendre son titre à Wimbledon.

Et après avoir révélé l’as­pect positif de sa défaite précoce à Paris, le numéro 1 mondial a fait part de satis­fac­tion d’avoir pu passer autant de temps à l’en­traî­ne­ment afin de préparer son corps pour la fin de saison.

« Je me sens bien. Nous avons beau­coup travaillé ces dernières semaines, donc physi­que­ment, je suis en très bonne forme. J’ai beau­coup joué ces derniers mois, j’avais donc vrai­ment besoin d’une bonne période d’entraînement pour que mon corps retrouve sa force, et je me suis bien remis. Mais le plus impor­tant pour moi, c’est d’être dans un bon état d’esprit, et je suis très heureux d’être ici à Londres. J’espère pouvoir donner le meilleur de moi‐même. »