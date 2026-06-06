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L’aveu de Mirra Andreeva après son sacre : « Je suis la seule à savoir à quel point j’étais nerveuse ces dernières semaines. J’ai combattu tant de démons en moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Après être devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992, grâce à sa victoire en finale contre la surprise Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva n’a pas oublié de se remer­cier elle‐même. Sa signa­ture après chaque titre. 

« Je tiens aussi à me remer­cier d’avoir cru en moi… Pour avoir toujours donné 100 % de moi‐même, même quand c’était diffi­cile. Pour avoir essayé chaque jour de m’amé­liorer en tant que personne et en tant que joueuse. Pour avoir cru que j’en étais capable. Pour avoir combattu tant de démons en moi. Je suis la seule à savoir à quel point cela a été dur pour moi. À quel point j’étais nerveuse ces dernières semaines… Merci aussi à moi‐même d’avoir travaillé si dur et d’avoir donné le meilleur de moi‐même. »

Publié le samedi 6 juin 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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