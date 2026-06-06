Après être devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992, grâce à sa victoire en finale contre la surprise Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva n’a pas oublié de se remer­cier elle‐même. Sa signa­ture après chaque titre.

Mirra Andreeva thanks herself after winning Roland Garros :



“Last but not least I also wanna thank myself for belie­ving in myself… Always giving my 100% even when it’s tough. Trying every day to be better as a person and as a player. Believing I can do this. Fighting so many… pic.twitter.com/bnrYOJdHrH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026

« Je tiens aussi à me remer­cier d’avoir cru en moi… Pour avoir toujours donné 100 % de moi‐même, même quand c’était diffi­cile. Pour avoir essayé chaque jour de m’amé­liorer en tant que personne et en tant que joueuse. Pour avoir cru que j’en étais capable. Pour avoir combattu tant de démons en moi. Je suis la seule à savoir à quel point cela a été dur pour moi. À quel point j’étais nerveuse ces dernières semaines… Merci aussi à moi‐même d’avoir travaillé si dur et d’avoir donné le meilleur de moi‐même. »