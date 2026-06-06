Après être devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992, grâce à sa victoire en finale contre la surprise Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva n’a pas oublié de se remercier elle‐même. Sa signature après chaque titre.
Mirra Andreeva thanks herself after winning Roland Garros :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026
“Last but not least I also wanna thank myself for believing in myself… Always giving my 100% even when it’s tough. Trying every day to be better as a person and as a player. Believing I can do this. Fighting so many… pic.twitter.com/bnrYOJdHrH
« Je tiens aussi à me remercier d’avoir cru en moi… Pour avoir toujours donné 100 % de moi‐même, même quand c’était difficile. Pour avoir essayé chaque jour de m’améliorer en tant que personne et en tant que joueuse. Pour avoir cru que j’en étais capable. Pour avoir combattu tant de démons en moi. Je suis la seule à savoir à quel point cela a été dur pour moi. À quel point j’étais nerveuse ces dernières semaines… Merci aussi à moi‐même d’avoir travaillé si dur et d’avoir donné le meilleur de moi‐même. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 17:31