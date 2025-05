Invité ce dimanche soir sur le plateau d’Amazon Prime, quelques heures après le magni­fique hommage qui lui a été réservé sur le court Philippe‐Chatrier, Rafael Nadal a été ques­tionné par les consul­tants Lucas Pouille, Jo‐Wilfried Tsonga, Marion Bartoli et Fabrice Santoro.

Et le cham­pion espa­gnol en a profité pour faire un aveu concer­nant son niveau de jeu lors de ses 14 titres remportés à Roland‐Garros

« Je ne veux pas du tout paraître arro­gant en disant cela, mais j’ai souvent atteint les huitièmes de finale ici en jouant mal, même parfois très mal, en tout cas pour mon niveau. Mais au fil des jours et des tours, on arrive à construire une confiance. On se qualifie, on on élève son niveau et à un moment donné on trouve la bonne voie. »