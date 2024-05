Décidément, Jannik Sinner a vécu une drôle de période avant Roland‐Garros.

En plus de sa bles­sure à la hanche qui a failli le contraindre à déclarer forfait pour le Grand Chelem pari­sien, l’Italien, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour contre Eubanks, a révélé qu’il avait égale­ment été malade pendant long­temps, ce qui a entraîné une perte de masse muscu­laire. Un élément fonda­mental de son jeu et de sa récente progression.

« C’est diffi­cile quand on ne peut pas aller sur le court. J’ai été malade pendant long­temps et cela m’a aidé à ne pas penser au tennis. Je suis resté long­temps au lit parce que je ne pouvais même pas sortir de chez moi. J’ai perdu de la masse muscu­laire, ce qui est impor­tant pour moi. Il me faut beau­coup de temps pour reprendre de la masse d’au­tant que ja la perds rapi­de­ment. Mais jour après jour, je me sens plus fort. Avec mon équipe, nous essayons de prendre les matchs du tournoi comme une sorte d’en­traî­ne­ment ; demain (mardi), je vais mettre plus de rythme dans mes coups pour être encore meilleurs sur le court après‐demain (mercredi, contre Richard Gasquet au deuxième tour). »