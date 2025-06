Pour que Robin Soderling, ancien 4e mondial, publie sur ses réseaux sociaux dans le but d’af­firmer haut et fort que la finale de Roland‐Garros a amené le tennis à un niveau supé­rieur, il faut être très bon.

Et celui qui se montre rela­ti­ve­ment peu actif sur Instagram a tiré son chapeau à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en qui il voit la relève du tennis, après le Big 3.

Robin Soderling on IG :



“When you thought tennis had reached its highest poten­tial with the Big Three. These guys just took it to the next level.”



It was an insane level but man I think some people need to do a rewatch of old Big Three matches. pic.twitter.com/BqRrDRNJCB